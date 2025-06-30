الامارات | الفردان يترشح رسمياً لرئاسة اتحاد كرة السلة الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، رسمياً، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2028، في الانتخابات المقررة 24 أغسطس المقبل.

جاء ترشح الفردان ممثلاً عن نادي الشارقة، مع فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد، والذي يستمر حتى الراعبة عصر الخميس المقبل، على أن يتم دراسة طلبات الترشح من جانب لجنة الانتخابات خلال الفترة من 4 وحتى 17 يوليو، وإصدار القائمة المعتمدة لمرشحي الرئاسة يوم 18 من الشهر المقبل، وفتح باب الاعتراضات، خلال المدة بين 19 وحتى 22 من الشهر نفسه.

ويعتبر عبداللطيف الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد، مروراً بعضوية مجلس إدارة النادي، ثم أمين السر العام بالنادي، وبعدها انتقل إلى اتحاد اللعبة متقلداً عدداً من المناصب، وهي خلال الفترة من 2008 حتى 2012 تولى منصب الأمين العام المساعد، ومن 2012 حتى 2025 نائباً لرئيس اتحاد اللعبة.

وعلى المستوى الخارجي فهو عضو اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة من 2017 حتى 2019، ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية من 2019 حتى 2023، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي من 2019 حتى 2027.