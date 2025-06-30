شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه لفسخ عقد كريم نيدفيد في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يتجه مسئولو النادي الأهلي إلى فسخ عقد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، ومنه الاستغناء الخاص به لتحديد وجهته القادمة بدون تحقيق استفادة مالية من رحيله، تقديرًا للاعب الذي يعتبر أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي.

وطلب كريم نيدفيد أن يكون المسئول عن تحديد وجهته القادمة وعدم الدخول ضمن صفقات تبادلية، باعتبار أن النادي لا يرغب في استمراره بصفوفه في الموسم المقبل، وهو ما رحبت الإدارة الحمراء لاسيما أن اللاعب من اللاعبين أصحاب الخُلق ولم يفتعل أية مشاكل داخل النادي.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.