شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للموسم الجديد الأسبوع الأول من يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بعدما يتولى المدير الفني الجديد المهمة الفنية للفريق.

ومن المقرر الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الـ48 ساعة القادمة بحد أقصى غد الثلاثاء، ويتم بعدها إخطار اللاعبين بموعد فترة الإعداد المقرر أن تكون خلال الأسبوع الأول من يوليو.

وكان صلاح الدين مصدق وبنتايج توجها إلى المغرب، وسيف الجزيرى وأحمد الجفالى إلى تونس، على أن يعود اللاعبون بعد تحديد موعد انطلاق فترة الإعداد.

يذكر أن حمزة المثلوثى انتهى عقده بنهاية الموسم ولم يتم تجديد عقده، وتم توجيه الشكر له، بينما تم التمسك باستمرار بنتايج، مع غموض موقف الجزيرى والجفالى ومصدق حتى الآن.