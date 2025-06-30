شكرا لقرائتكم خبر عن رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الهولندي رود خوليت، أسطورة كرة القدم الهولندية، عقلية حسام غالي نجم الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، مؤكدًا أنه لا يمتلك العقلية الصحيحة.

ودرب رود خوليت فريق فينورد الهولندي، موسم 2004-2005، وهي الفترة التي لعب فيها حسام غالي للفريق الهولندي.

قال رود خوليت في برنامج "أوفرلاب" على سكاي نيوز: متذكرًا "اللاعب الذي خذله"، مؤكدًا: "هل يمكنك أن تتخيل، أنك تمتلك كل شيء، لكنك لا تمتلك العقلية الصحيحة؟".

شدد رود خوليت: "هناك لاعب واحد كان أكبر إخفاقاتي كمدرب، هو حسام غالي، هو كان يملك كل شيء في كرة القدم، كان قويا ولديه قفزة جيدة، وممتاز تقنيًا، ومتقن للتمرير.. لكنه أراد دائمًا القيام بحركة استعراضية، مثل وضع الكرة بين الساقين.. وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث، عليك أن تلعب بشكل أسهل ".

أوضح خوليت أنه واجه حسام غالي بالأخطاء التي لديه، لكنه رفض تنفيذ التعليمات، مؤكدًا أنه "لن يتغير لأن هذه شخصيته، وعقلية غالي كانت السبب بطرده من جميع أندية أوروبا".

جدير بالذكر أن حسام غالي قضى موسمين مع فينورد الهولندي، قبل الانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث قضى بضع أعوام ولم يشارك كثيرا، قبل أن يعود للأهلي المصري.