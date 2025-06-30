شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجري قرعة دوري القسم الثاني (ب) 6 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إجراء قرعة دوري القسم الثاني (ب) للموسم الكروي 2025/2026، وذلك يوم الأحد 6 يوليو 2025 في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

جاء هذا الإعلان في خطاب رسمي صادر عن إدارة المسابقات بالاتحاد، وموجه إلى الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني (ب)، والذي حمل رقم 774 بتاريخ 30 يونيو 2025.

ودعا الاتحاد الأندية إلى حضور مندوب مفوض عنها لإجراء القرعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.

تفاصيل الفرق المشاركة في مجموعتي (أ) و (ب):

تم تقسيم الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني (ب) إلى مجموعتين، (أ) و (ب)، وجاءت كالتالي:

المجموعة (أ):

نادي إيسترن كومباني

نادي داياموند

نادي النجوم

نادي النصر

نادي الشمس

نادي المستقبل سبورت

نادي اتحاد الشرطة

نادي مصر للتأمين

نادي الو ايجيبت

نادي حلوان العام

نادي بيليفز

نادي القناطر الخيرية

نادي بنها

نادي الجمهورية بشبين الكوم

نادي سرس الليان

المجموعة (ب):

نادي منتخب السويس

مركز شباب قرية عامر

نادي بورفؤاد

نادي المريخ

نادي الرباط والأنوار

نادي 6 أكتوبر

نادي نجمة سيناء

نادي النصر بالعريش

مركز شباب الخربة

نادي شرم الشيخ

مركز شباب القراصين

نادي الزرقا

نادي الشرقية بالزقازيق

نادي العبور

نادي رع



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