شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادي الزمالك تعاقده مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق نهائي على كل التفاصيل المالية والتعاقدية، خلال زيارة سرية قام بها المدرب إلى القاهرة الأسبوع الماضي.

وعقد فيريرا جلسة خاصة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، تم خلالها الاتفاق على كل البنود، قبل أن يغادر بعدها مباشرة إلى بلجيكا استعدادًا للعودة الرسمية، ومن المقرر أن يعود المدرب إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق الأول.

وسيتكون الجهاز الفني الجديد بقيادة فيريرا من أربعة إلى خمسة مساعدين أجانب، في تخصصات تشمل مساعد مدرب، مدرب أحمال، محلل أداء، ومدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى عنصر مصري واحد فقط ضمن الطاقم الفني، لم يتم الاستقرار على هويته النهائية حتى الآن.

وتنتظر إدارة الزمالك عقد جلسة موسعة مع المدرب فور وصوله، لمناقشة خطة الإعداد للموسم الجديد، واحتياجات الفريق من الصفقات الجديدة. وتأمل جماهير الزمالك أن يكون التعاقد مع فيريرا بداية لمرحلة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.