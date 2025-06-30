شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي الأولى استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة الإسماعيلي الأولى 21 لاعبًا التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة المصري، استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026 بعد رحيل عدد من اللاعبين لانتهاء عقودهم مع الدراويش دون تجديدها.

وجاءت قائمة الإسماعيلي الأولى كالتالي:

عبدالله جمال فهمي علي، عبد الكريم مصطفى أحمد، حاتم محمد محمود (سكر)، محمد إيهاب رشيد، محمد النصر محمد السيد، محمد عادل فتحي عمار، عبدالله محمد عبدالله، أيمن أحمد إبراهيم، حسن منصور جمعة علي، عبد الرحمن محمد عبد الخالق، على احمد حسين عمر(الملواني)، محمد وجدي رشاد، عمرو سعيد عبد الفتاح، محمد أحمد خطار، محمد عبد السميع عبده، محمد ياسر البحيري، محمود أوتاكا، مروان حمدي، خالد أحمد مصباح النبريصي، نادر فرج، محمد زيدان.

ورحل عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ ومحمد بيومى وعماد حمدى، وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله السعيد بعد انتهاء عقودهم، فيما لم يتحدد موقف كل من محمد حسن ومحمد نصر وكمال السيد الذين انتهت عقودهم مع الدراويش أيضا.