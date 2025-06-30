شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك لـ"الخليج 365": المهمة صعبة وسنعيد الفريق للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

أبدى عصام عبد الحميد ، المدير الفني لفريق كرة سلة الزمالك ، سعادته لتولى المهمة والعودة مرة أخرى لتدريب الفريق الذى سبق وحقق معه البطولات.

وقال عصام عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المهمة صعبة وليست سهلة، ولكن سنبذل أقصى جهد للنادى، وحرص عبد الحميد على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة لثقتهم فيه على تولى قيادة الفريق.

وأضاف عبد الحميد، أنه ومعه الجهاز المعاون المقرر الإعلان عنه سيعملون بكل جهد لعودة السلة الزملكاوية للبطولات مرة أخرى.

وكان هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عقد جلسة مع عصام عبد الحميد المدير الفنى الجديد لفريق سلة الزمالك، الذى يتولى المهمة خلفا للإسبانى سيجورا.

تم الاتفاق خلال الجلسة على أن يتولى عبد الحميد تدريب الفريق لمدة موسم، وأن يتم خلال الساعات المقبلة الاستقرار على الجهاز المعاون، وفقا لما يختاره عصام عبد الحميد.

يذكر أن عصام عبد الحميد سبق له تولى تدريب سلة الزمالك مواسم 2013/2014، و2014/2015، والفترة من 2017 حتى 2020.

ونجح عبد الحميد فى قيادة الزمالك للعودة إلى البطولات مرة أخرى موسم 2019، بعد غياب دام 13 عاما، والذى حصد لقب دورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة من best of 5.