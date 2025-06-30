شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولي قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائى مع يانيك فيريرا على أن يتولى قيادة الفريق الكروى الأول، كما تم الاتفاق على استعانة المدرب بطاقم مساعد أجنبى خلال مشواره مع الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الأمور وتحديد موعد وصول المدرب ومساعديه إلى القاهرة.

عمل يانيك فيريرا في بداية مشواره كمحلل أداء بالفيديو لدى نادي أندرلخت البلجيكي، ثم انتقل إلى جينت، وبعدها تولى منصب المدرب المساعد لميشيل برودوم المدير الفني لفريق الشباب السعودي في ذلك الوقت، مع استمرار عمله كمحلل أداء.

وفي موسم 2012/2013، تولى يانيك فيريرا قيادة فريق فريق رويال شارلروا البلجيكي، وهو في عمر 31 عامًا ليصبح بذلك أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.

بعدها بدأ فيريرا التنقل بين الأندية، حيث تولى تدريب فريق سان ترودين، خلال الفترة من من 2013 وحتى 2015، واستطاع حصد لقب الدوري البلجيكي للدرجة الثانية موسم 2014/2015.

وفي الموسم الذي يليه، تولى يانيك فيريرا منصب المدير الفني لفريق ستاندر ليج البلجيكي، وقاده لحصد كأس بلجيكا ثم تولى تدريب فريق ميتشيلين في بلجيكا ، وفي عام 2019، عاد مرة أخرى إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الفتح.

ثم تولي الموسم الماضى تدريب فريق مولينبيك الكندى فى نهاية الموسم قبل الماضى، قاد الفريق فى 6 مباريات فى الموسم قبل الماضى، و31 مباراة فى الموسم الحالى، حقق الفوز 18 مباراة، وتعادل فى 7، وخسر 6.

وأنهى علاقته بالفريق الكندي يوم 18 أبريل الماضى ليصبح بعدها مدربًا حرًا.