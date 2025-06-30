شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتعاقد مع أحمد الشيمي قادما من الاتحاد فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى وادي دجلة فى التعاقد مع أحمد الشيمي لاعب الاتحاد السكندرى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد، بعد رحيل اللاعب عن زعيم الثغر.

ويعد أحمد الشيمي لاعب المقاولون والاتحاد السابق هو الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها وادي دجلة الصاعد حديثا للدورى الممتاز في الموسم الجديد بعد احتلاله المركز الثاني في دوري المحترفين.



وتعاقد مسئولو وادى دجلة مع صفقتين بجانب أحمد الشيمي حتى الآن وهما هشام محمد لاعب الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، لتدعيم خط الوسط فى الموسم المقبل.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.