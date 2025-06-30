شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لتولي قيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي، بعدما دخل المدرب القائمة المختصرة للمرشحين.

ويعمل مسئولو نادى الزمالك فى الساعات الحالية على إتمام التعاقد مع يانيك فيريرا بعد التوصل معه لكل الاتفاقات، إلا أن هناك اسمًا جديدًا ظهر وسط المرشحين وتجرى معه المفاوضات وفى حالة عدم حسمها سيتم التعاقد مع فيريرا.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن أن إجراءات التعاقد مع المدرب قد تؤخر الإعلان عنه بشكل رسمى، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل الإعلان لـ 48 ساعة مقبلة.