شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

يصل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية وبدء مهمته الفنية مع نادي الزمالك، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وكانت إدارة الزمالك قد كثفت مفاوضاتها خلال الأيام الماضية مع المدرب البلجيكي، الذي سبق له العمل في عدة أندية أوروبية وخليجية، قبل أن يتم الاتفاق معه على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد فيريرا جلسة مهمة فور وصوله إلى القاهرة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، حيث سيتم خلالها تسليمه كافة الملفات الفنية الخاصة بالفريق، سواء ما يتعلق بقائمة اللاعبين، أو البرنامج التحضيري للموسم الجديد، أو التعاقدات المنتظرة، وكذلك موقف اللاعبين الراحلين والمعارين.

كما تهدف الجلسة إلى الاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة، ووضع خطة العمل استعدادًا لانطلاق الموسم، مع تحديد احتياجات الفريق فنيًا وبدنيًا، وتشكيل الجهاز المعاون.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح فيريرا فى إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، بعد فترة من التذبذب في الأداء والنتائج.