شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3-0 فى دورى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أقيمت المنافسات على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، واستطاعوا من خلاله حسم اللقاء عن جدارة واستحقاق، ومثل الأهلي في مباراة اليوم يوسف عبد العزيز، وعمر بدير، ومحمد البيلي.

من جانبه، عبر عادل شومان، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق، وسعيهم دائمًا لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين قدموا مستويات قوية، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي عادل شومان رئيسًا، ومحمد عبد الحميد مديرًا لقطاع الناشئين، وطارق فوزي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد عبد السلام مدرب رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.