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الاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم

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الاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:08 م

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضى واحد.

وجاء التعاقد مع جنش وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025_2026، وأجرى الحارس جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته.

وكان محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت قد رحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري قد اعلن تشكيل جهاز  الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:

أحمد سامى مدير فني

احمد سعيد أوكا مدرب

صلاح أمين مدرب

حسن نصر مدرب حراس مرمي

حمد ايمن هلال محلل أداء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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