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اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور

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  • اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور 1/4
  • اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور 2/4
  • اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور 3/4
  • اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت اللجنة الفنية باتحاد الكرة ، على هامش اجتماعها بمقر الاتحاد اليوم الاثنين، بعيد ميلاد "المعلم" حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

وحرص علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد على حضور الاحتفالية، كما شهد الاجتماع حضور حلمى طولان وأحمد حسن ومحسن صالح وعلى أبو جريشة وعصام الحضرى.

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حسن شحاتة 
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_تورتة حسن شحاتة

 

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نجوم الكرة مع حسن شحاتة 

من ناحية أخرى، التقى هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بوصفه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا، صباح اليوم بمقر الاتحاد، سارة موكونا مدير الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

وتطرق الاجتماع لمناقشة كل ما يتعلق بخطة عمل اتحاد شمال أفريقيا ودوره في تطوير هياكل الإدارة على جميع المستويات، لتقديم الدعم الرياضي والإداري لأعضائه من اتحادات منطقة شمال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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