شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب من ريبيرو حسم موقف نجم الفريق الشاب بسبب عرض زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الاهلى من الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الكرة، القرار النهائي بشأن محمد عبد الله لاعب الفريق الشاب فى ظل اهتمام نادي الاتحاد السكندري بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يحسم الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، موقف اللاعب النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويميل ريبيرو للموافقة على خروج محمد عبد الله من الأهلى على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات وضمان المشاركة بشكل أساسى، فى ظل صعوبة حصوله على فرصة مع المارد الأحمر فى الموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.