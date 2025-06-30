شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يبدأن غداً الاستعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك غدا، الثلاثاء، الاستعداد للموسم الجديد بالعودة للتدريبات دون اللاعبات الدوليات المنضمات إلى المنتخب استعدادا لبطولة العالم.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة بإتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.