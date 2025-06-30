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الامارات | كلباء يجدد عقد سامان قدوس ويتعاقد مع سيكو ليغا

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | كلباء يجدد عقد سامان قدوس ويتعاقد مع سيكو ليغا 1/2
  • الامارات | كلباء يجدد عقد سامان قدوس ويتعاقد مع سيكو ليغا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم عن تجديد عقد لاعب الفريق الاول الإيراني الأصل البلجيكي الجنسية لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وذلك بعد مفاوضات مكثفة قادت لتجديد العقد للموسم المقبل ويلعب في خط الوسط.
كما أعلنت شركة كلباء عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيكو ليغا والذي سبق له تمثيل ناديي ليون الفرنسي والرياض السعودي بعقد يمتد لمدة موسمين على ان يتم قيده في فئة المقيمين

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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