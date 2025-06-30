بطولة ويمبلدون: خروج جابر من الدور الاول

الرياص - اسماء السيد - لندن : خرجت التونسية أنس جابر المصنفة 59 عالميا والوصيفة مرتين من الدور الاول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بانسحابها أمام البلغارية فيكتوريا توموفا الـ111 عالميا بعد شوطين من المجموعة الثانية.

وظهرت جابر، وصيفة نسختي 2022 و2023، بمستوى مخيب وارتكبت العديد من الأخطاء المباشرة والسهلة دفعت ثمنها غاليا بخسارتها المجموعة الاولى 6 7 (5 7) بعدما حصلت على فرصتين لحسمها في صالحها في الشوط الفاصل.

واستهلت جابر المباراة بأفضل طريقة ممكنة بعدما كسرت إرسال توموفا في الشوط الأول وتقدمت 1 0، لكن الأخيرة ردت التحية بكسرها إرسال التونسية مرتين في الشوطين الثاني والرابع في طريقها الى كسب ثلاثة أشواط متتالية والتقدم 3 1.

وقلصت جابر الفارق الى 2 3 بكسرها ارسال توموفا في الشوط الخامس وردت التشيكية في السادس معيدة الفارق الى شوطين (4 2)، لكن جابر كسبت شوطين متتاليين بينها كسر ارسال منافستها في الشوط السابع وأدركت التعادل 4 4 ثم 5 5 و6 6 فارضة شوطا فاصلا.

وحصلت جابر على فرصتين لكسب الشوط الفاصل عندما تقدمت 5 3، لكن التشيكية كسبت أربع نقاط متتالية وكسبته 7 5 وبالتالي المجموعة 7 6 في 74 دقيقة.