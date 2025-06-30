أولمبيك آسفي بطلا لكأس العرش المغربي للمرة الأولى في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: نجح فريق أولمبيك آسفي المغربي، الأحد، في الفوز بلقب كأس العرش، للمرة الأولى في تاريخه، برسم موسم 2023 / 2024، بعد فوزه على نهضة بركان، في لقاء النهائي بالضربات الترجيحية، بنتيجة 6 أهداف مقابل 5، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة وكذا شوطيها الإضافيين على إيقاع التعادل، بنتيجة هدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس.

الأمير مولاي رشيد يسلم كأس العرش إلى عميد فريق أولمبيك أسفي

وسلّم الأمير مولاي رشيد الكأس الفضية إلى خالد كبيري العلوي، عميد فريق أولمبيك آسفي، خلال مراسم التتويج الرسمية عقب نهاية اللقاء.

كما شهدت مراسم التتويج تسليم كأسي العرش المخصصتين لفئتي كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم النسوية. وقام الأمير مولاي رشيد بتسليم الكأس إلى عثمان الإدريسي، عميد فريق لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة، وإلى خديجة الرميشي، عميدة فريق الجيش الملكي النسوي، إثر تتويج فريقها بلقب كأس العرش المخصص لكرة القدم النسوية.

الأمير مولاي رشيد يسلم كأس العرش إلى عميد فريق أولمبيك أسفي

وتقدم أولمبيك أسفي في النتيجة بهدف من توقيع صلاح الدين الرحولي في الدقيقة 39، قبل أن يعود الفريق البركاني في النتيجة من نقطة الجزاء، في آخر أنفاس الشوط الأول، عن طريق قائده البوركينابي يوسوفو ضايو.

وأضاع نهضة بركان فرصة التقدم في النتيجة، بعد أن فشل ضايو في ترجمة ضربة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة 60، بعد تصد ناجح من خالد كبير علوي، قائد وحارس مرمى فريق آسفي.

وتواصل التعادل الأبيض بين الفريقين في ما تبقى من الشوط الثاني، وكذا الشوطين الإضافيين، قبل أن تفصل الضربات الترجيحية في هوية الفائز في المقابلة التي أدارها الحكم جلال جيد.