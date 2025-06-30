شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استفسر محمود الشناوى حارس مرمى فريق الزمالك من إدارة النادى عن موقفه مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل تلقيه عرضاً من أحد الأندية الصاعدة للدورى الممتاز.

وطلب اللاعب من الزمالك تحديد موقفه، سواء بالرغبة فى استمراره بالفريق، أو الموافقة على العرض الذى تلقاه على سبيل الإعارة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى وعدم إجراء أي تعديلات أو تدعيمات فى هذا المركز، خاصة فى ظل عدم وجود حراس على الساحة الرياضية يستطيعون تدعيم هذا المركز بالشكل المطلوب.

وأصبح قرار الإبقاء على عواد وصبحى هو الأقرب فى الموسم المقبل، مع إمكانية التعاقد مع حارس مرمى ثالث دون التفريط فى خدمات أي منهما فى الميركاتو الصيفي الجاري، لاسيما أن المدير الفني الجديد الذى سيتم التعاقد معه سيكون صاحب القول الفصل في هذا الأمر.