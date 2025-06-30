شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يختتمان الموسم فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء موسم 2024-2025، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الرابع عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ29.



تصنيف الرجال

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ جويل ميكين

5ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ يوسف سليمان

9ـ علي أبو العينين

10- يوسف إبراهيم



تصنيف السيدات

تصنيف السيدات:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ اليابانية ساتومي واتنبي

7ـ البلجيكية تيني جليس

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- الإنجليزية جورجينا كيندي

10ـ الأمريكية أماندا صبحي.