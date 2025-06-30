شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ناشئات الطائرة فى بطولة العالم بصربيا وكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة الذى توجه صباح اليوم إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم للناشئات، المقرر إقامتها فى صربيا وكرواتيا خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وجاءت مباريات ناشئات الطائرة في البطولة كالتالي:-

مصر أمام كندا 2 يوليو الرابعة والربع عصرا.

مصر أمام ألمانيا 3 يوليو الرابعة والربع عصرا.

مصر أمام تايلاند 4 يوليو العاشرة والربع مساء.

مصر أمام كرواتيا 6 يوليو السابعة والربع مساء.

مصر أمام المكسيك 7 يوليو الرابعة والربع عصرا.

ويرأس البعثة مني عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.