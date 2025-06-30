شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وكتب حساب المتحدة للرياضة عبر موقع "إكس": المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



المتحدة للرياضة

لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 مجرد انتفاضة شعبية لإزاحة حكم جماعة سياسية، بل كانت دفاعًا شاملًا عن جوهر مصر وهويتها الممتدة في عمق التاريخ، في لحظة استشعر فيها المصريون أن هويتهم الثقافية والدينية والحضارية باتت مهددة، خرجوا بالملايين، لا فقط لاستعادة القرار السياسي، بل لإنقاذ روح مصر التي حاول البعض اختزالها في توجه أيديولوجي ضيق، لا يرى في هذا الوطن سوى نسخة باهتة من ذاته.

وفى ثورة 30 يونيو، دافع المصريون عن الشخصية الوسطية الجامعة، التي تمثل تاريخهم الممتد من الفراعنة إلى الأقباط، ومن الحضارة الإسلامية إلى مصر الحديثة، وهو ما جعل من 30 يونيو معركة حقيقية لحماية الهوية المصري.