شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 30 يونيو 2025 09:30 ص
يتابع مسئولو النادي الأهلي تطورات موقف الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شليونسك فروتسواف البولندي مع ناديه بعد أزمة تمرده الأخيرة، لاسيما أنه المرشح الأوفر حظاً لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسباً لرحيل مواطنه وسام أبو علي نجم الفريق الأحمر، والذي تلقى أكثر من عرضاً مغرياً خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.
وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. والأهلي يراقب الحملاوي
وأعلن نادي شلونسك فروتسواف البولندي اليوم، الأحد، أن المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي الذي دخل قائمة المرشحين للانتقال إلى صفوف ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غادر معسكر الفريق دون الحصول على موافقة إدارة النادي.شلونسك فروتسواف يصدر بيانا رسميا بشأن أسد الحملاوي
وقال نادي شلونسك فروتسواف البولندي، في بيان صادر اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن أسد الحملاوي غادر معسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق حاليًا استعداداً للموسم الجديد أمس، السبت، دون الحصول على موافقة النادي، ما يعني أن اللاعب ارتكب سلوكًا غير احترافي، ولا يليق بدور لاعب كرة قدم محترف، ويتعارض مع أحكام العقد ولوائح الاتحاد البولندي لكرة القدم.
وأضاف، يضغط المهاجم على النادي منذ فترة للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علمًا بأن عقد الحملاوي يمتد حتى يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا، كما أن جميع العروض الواردة للاعب ليس ملزماً الموافقة عليها، لاسيما أن جميع العروض اختلفت اختلافًا كبيرًا عن القيمة التسويقية للاعب.
وتابع، يعلن شلونسك فروتسواف البولندي أنه لن يوافق على سلوك لاعبه وسيتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على حقوقه، من اللاعب الذي لم يفِ بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، مُظهرًا بذلك عدم احترامٍ ليس فقط لسلانسك فروتسواف وزملائه وجماهيره، بل يُعرّض نفسه أيضًا لعقوبات من النادي.
تأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع الحملاوي تماشيًا مع توجه المدرب خوسيه ريبيرو لإعادة تشكيل الخط الأمامي، والاعتماد على لاعبين صاعدين يمتلكون قدرات فنية وسرعة في التحرك، ويُعد الحملاوي خيارًا مناسبًا ضمن خطة بناء فريق للمستقبل، خاصة مع تميّزه بالحركة داخل منطقة الجزاء وقدرته على التهديف من أنصاف الفرص، كما يعد بديلاً مميزاً للمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي.
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