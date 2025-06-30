شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يتابع مسئولو النادي الأهلي تطورات موقف الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شليونسك فروتسواف البولندي مع ناديه بعد أزمة تمرده الأخيرة، لاسيما أنه المرشح الأوفر حظاً لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسباً لرحيل مواطنه وسام أبو علي نجم الفريق الأحمر، والذي تلقى أكثر من عرضاً مغرياً خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء. وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. والأهلي يراقب الحملاوي وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. والأهلي يراقب الحملاوي

ويواجه مسئولو النادي الأهلي تحدياً بشأن الإبقاء على وسام أبو علي في ظل العروض التي تحاصره في الوقت الحالي، مع اهتمام أكثر من نادٍ خارجي بالتعاقد معه، مثل ريد بولز الأمريكي، والعربي القطري، وفولسبورج الألماني، بخلاف أندية أخرى تهتم بالتعاقد مع وسام أبو علي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي خطة بديلة حال تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي، من خلال ضم لاعب بنفس المواصفات ويمكنه تقديم الإضافة للفريق الأحمر، وهو ما جعل اسم أسد الحملاوي يتصدر المشهد داخل النادي الأهلي، حيث سيتحرك النادي لضم اللاعب حال رحيل أبو علي عن القلعة الحمراء بشأن رسمي.