شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

يجري مسئولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في نادي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الفريق، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر فى الموسم المقبل، باعتبار أن اللاعب البنك هو المرشح الأول داخل القلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في إقناع نادي البنك بتخفيض مطالبه المالية بشأن الموافقة على بيع أسامة فيصل، حيث يشترط الحصول على مبلغ يتراوح من 70 إلى 80 مليون جنيه للموافقة على بيع مهاجمه إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.