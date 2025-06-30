شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالإثنين، 30 يونيو 2025 08:00 ص
يبدو أن هناك قرارا حاسما قد يصدر خلال ساعات بخصوص الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، أسطورة وقائد الفريق الأول لكرة القدم فى نادي الزمالك.
مجلس إدارة الزمالك ترك لشيكابالا ، البالغ من العمر 39 عامًا، حرية اتخاذ القرار بشأن استمراره مع الفريق أو اعتزاله، دون أي ضغوط من الإدارة.
وعانى اللاعب الموهوب من إصابات طويلة في الموسم الماضي، وشارك خلال 17 مباراة، وسجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه.
ويبدو تأثير شيكابالا الفني محدوداً داخل الفريق، وهو ما يشجع الفهد الأسمر على اتخاذ هذا القرار، لاسيما عقب تحقيقه كأس مصر وتسجيل ضربة الترجيح الحاسمة في مباراة بيراميدز.
ويعتبر شيكابالا من أساطير القلعة البيضاء في العصر الحديث، كما أنه الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ الزمالك برصيد 18 لقبًا.
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