مونديال الأندية: ميسي يرى أن إنتر ميامي "قدّم صورة جيدة"

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : رأى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي، أن فريقه "قدّم صورة جيدة" في مونديال الأندية بكرة القدم، على الرغم من خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 4 الأحد.

وقال أفضل لاعب في العالم ثماني مرات في تصريح لقناة "دي سبورتس" عقب المباراة التي أُقيمت في أتلانتا "حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".

وكان فريقه قد سعى دون جدوى لإنقاذ ماء الوجه في الشوط الثاني، بعد تلقيه أربعة أهداف خلال الدقائق الـ45 الأولى أمام بطل أوروبا.

ويُعد إنتر ميامي الممثل الوحيد للدوري الأميركي الذي بلغ ثمن النهائي في المسابقة، بعدما تأهل من المجموعة الأولى في المركز الثاني إثر فوزه المفاجئ على بورتو البرتغالي 2 1 بفضل ركلة حرة من ميسي، وتعادله مع الأهلي المصري 0 0 وبالميراس البرازيلي 2 2.

وأضاف ميسي "علينا الآن التفكير فيما هو مقبل، في الدوري الأميركي الشمالي ولا شيء غير ذلك".

وعلى الرغم من الخسارة، خصّ ميسي ناديه السابق سان جرمان الذي لعب في صفوفه بين عامي 2021 و2023، بكلمة قائلا "باريس سان جرمان فريق كبير، فاز مؤخرا بدوري أبطال أوروبا، والحقيقة أنه فريق قوي جدا".