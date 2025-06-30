شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية تناقش خطة أسامة نبيه استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، خطة إعداد الفريق للجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتأتي هذه الخطوة فى إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي.

وتتضمن الخطة التفصيلية كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج التدريبي والمعسكرات الداخلية والخارجية المزمع إقامتها، بالإضافة إلى المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب لرفع مستوى جاهزية اللاعبين وتجربة العديد من الخطط التكتيكية.

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ومن المتوقع أن تقوم اللجنة الفنية بمناقشة الخطة المقدمة من نبيه واعتمادها في أقرب وقت ممكن لضمان البدء الفوري في تنفيذها، بما يضمن إعدادًا مثاليًا لشباب الفراعنة قبل التوجه إلى تشيلي لتمثيل الكرة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير.