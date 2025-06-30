شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

كتب الموسم الماضي 2024-2025 تتر النهاية لمسيرة 4 لاعبين من شمال أفريقيا، تألقوا على مدار المواسم الماضية في الدوري المصري مع فرقهم، وتركوا بصمتهم فى الإيجبشيان ليج، لينالوا حب وتقدير الجماهير المصرية، قبل أن يودعوا الإيجبشيان ليج برسائل مؤثرة.

علي معلول

أسدل الستار على مسيرة النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الماضي، بعدما انتهى تعاقده مع النادي دون تجديد، لرغبة مسؤولي الفريق الأحمر في النزول بمعدل أعمار اللاعبين، وودع معلول الجماهير الحمراء قائلاً: جمهور الأهلي العظيم، تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي، أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عزّ الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبّة التي لا تُشترى، فإن كانت المسيرة تُقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يُقاس إلا بالمحبة والوفاء.

منذ أن وضعت قدمي فى قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت فى عهد مع أمة كاملة اسمها "الأهلي".

تسع سنوات مرّت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يُشترى.

لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي" قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي.

يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يُرد.

سجّلت 53 هدفاً، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول" ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم.

اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول.

حمزة المثلوثي

نهاية درامية شهدتها قصة التونسي حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك، بعد إصابته مؤخراً بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليرحل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء تعاقده، وكتب المثلوثي مودعاً عشاق القلعة البيضاء: إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتى وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادى الزمالك، النادى الذى كان بيتي، ومصدر فخرى وسعادتى على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي".



وأضاف، "لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء".

وواصل المثلوثى، "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليست فقط لجسدي، بل لروحى أيضًا، ولكن هذه هى كرة القدم، وهذه هى الحياة. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا".

واختتم المثلوثى رسالته: "أشكر إدارة النادى والجهاز الفنى والطبى وجميع العمال وكل من آمن بى ووقف بجانبي، وأشكر زملائى الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم.. أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم فى كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي".

أحمد القندوسي

ودع الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا، ناديه برسالة مؤثرة، بعد تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف، وكتب القندوسي: كاين لحظات فالحياة ما تتنساش… وكاين أماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها اليوم نودّع سيراميكا كليوباترا… مكان ما كانش غير فريق، كان دار، وناسو كانوا عيلتي هاد الناس آمنوا بيا، فتحولي أبواب النادي، وذراعاتهم، وقلوبهم، واحتضنوني كيما واحد من أولادهم.

ومن هنا، من سيراميكا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض، بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني، ولكل إنجاز فرّحني وفرّح الناس اللي حبّتني… كانوا هما البداية ربي شاهد بلي الفراق يوجّع، بصح قلبي عامر بالمحبة والامتنان…شكراً من قلبي للسيد محمد أبو العينين، وللأستاذ طارق أبو العينين،والكابتن معتز البطاوي والكابتن يوسف الشربيني والكابتن ايمن الرمادي والكابتن علي ماهر على كل لحظة ثقة، وكل نظرة دعم شكراً للطواقم الإدارية، الفنية، والطبية، ولكل عامل في النادي ساندني بكلمة طيبة ولا بنظرة تشجيع ولا دعالي وشكر خاص بزاف لزمايلي في الفريق، اللي كانوا إخواتي وعائلتي قبل ما يكونوا لاعبين وابدا لا انسي وقوفهم بجانبي وقت الشده وكانو السند الأول وشكر كبير بزاف لكل جماهير مصر، اللي دعمتني، شجعتني، وآمنت بيا… محبتكم ما كانتش مرتبطة بانتماء، حسّيت بيها فكل خطوة… ومحبتكم ما تتقدرش بثمن، ما ننساكمش… وتبقاو دايمًا معايا، وين ما مشيت، وين ما لعبت، و وين ما وقفت راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا… الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع… كامل راهم محفورين في قلبي دعواتكم معايا في المشوار الجاي، وتبقى سيراميكا ديما في قلبي".

فخر الدين بن يوسف

بعد انتهاء تعاقده مع النادي المصري دون الاتفاق على تجديده، انتهت مسيرة التونسي فخر الدين بن يوسف مع الفريق البورسعيدي، ليودع جماهير القلعة الخضراء برسالة مؤثرة جاءت كالتالي: أود أن أعبر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير، الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه".

وأضاف: "أشكر كل الإطارات الفنية والطبية والإدارية، خصوصا إخوتي اللاعبين، وكل من عمل داخل الفريق على المجهود الكبير والعمل الجماعي الذي جعل تجربتي مميزة ومليئة بالاحترام والاحترافية، كما أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على الثقة والدعم الذي حظيت به طوال فترة تواجدي".

واختتم بن يوسف: "اليوم تنتهي تجربة جميلة، لكن تبقى الذكريات والعلاقات الطيبة محفورة في قلبي، انتهت تجربة.. وستبدأ تجربة جديدة قريبًا، أتمنى أن أكون فيها على قدر التحدي والتوفيق إن شاء الله، أخوكم فخر الدين بن يوسف".