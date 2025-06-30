شكرا لقرائتكم خبر عن رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الـVAR والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر الاختبارات الفنية والبدنية للحكام والمساعدين المرشحين لحضور المعسكر الفني لـ"حكم تقنية الفيديو المساعد" للحصول على رخص الـVAR المختلفة.

أقيمت الاختبارات على مدار يومين وخضع 38 حكما للساحة للاختبارات الفنية والبدنية، نجح منهم 28 في اجتياز الاختبار البدني لتحديد مستوى اللياقة البدنية "يويو ديناميك" في حين رسب منهم 10 لم يستطيعوا استكمال الاختبار للنهاية إلا أن هؤلاء الحكام خضعوا جميعا لاختبار فيديو تيست، إلى جانب الاختبار النظري في القانون باللغة الإنجليزية.

بينما نجح 32 مساعدا في اجتياز الاختبار "البدني Ariet" للمساعدين ورسب 8 مساعدين لم يستطيعوا استكمال الاختبار حتى النهاية، كما خضع جميع المساعدين الذين حضروا إلى اختبار "أوفسيت تيست" بالإضافة إلى الاختبار النظري في القانون باللغة الإنجليزية.

وكانت اللجنة قد اختارت من قبل 40 حكما، ومثلهم مساعدون، لم يسبق لهم الحصول على أي رخص فى "تقنية حكم الفيديو المساعد "خضعوا جميعا للكشف الطبي الأسبوع الماضي، بعد انتهاء اختبارات تحديد المستوى البدني للحكام والمساعدين أصبح هناك 18 حكما ومساعد خارج السباق إلى جانب اعتذار 2 حكم للساحة عن الحضور، وبالتالي 60 حكما ومساعدا ينتظرون النتيجة النهائية للانضمام إلى المعسكر الفني لـVAR، حيث سيتنافسون جميعا فى الحصول على ثلاث رخص أساسية هي: رخصة حكم الساحة، ورخصة حكم تقنية الفيديو (VAR)، ورخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو (AVAR)، أما بالنسبة للحكام المساعدين فسيتم التركيز على حصولهم على رخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو فقط.

وأقيمت الاختبارات الفنية في حضور اللجنة الرئيسية وجيه أحمد وعزب حجاج وفهيم عمر وسيد مراد وجهاد جريشة، بينما أشرف على الاختبار البدنى محمد أبو خاطر ورفاقه أعضاء لجنة اللياقة في حضور الكوالومبى أوسكار من أمريكا عبر برنامج زوم من داخل قاعة الاختبار الفني وفى الاختبار البدني بالملعب من خلال 3 كاميرات يتابع من خلالها اوسكار الاختبار.

وتعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز كفاءة التحكيم المصري وتطويراستخدامات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتى شهدت جدلا كبيرا خلال الموسم المنقضى، وذلك حرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة على تطوير التحكيم ورفع كفاءة الحكام والحصول على رخص حكام الـVAR، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات منذ إقامة آخر معسكر للحصول على الرخص.