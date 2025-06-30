مونديال الأندية: إينزاغي يشيد بغوارديولا ويؤكد غياب ميتروفيتش

الرياص - اسماء السيد - أورلاندو (الولايات المتحدة) : أشاد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي، بنظيره الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، عشية مواجهتهما الإثنين على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، ضمن الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية بكرة القدم.

ويقود إينزاغي الهلال في رابع مباراة منذ تسلمه القيادة الفنية من دون خسارة (فاز في مباراة وتعادل في اثنتين)، بمواجهة غوارديولا الذي يحمل سجلا مثاليا في المسابقة، بتحقيقه 11 انتصارا.

وقال المدرب الإيطالي عن غوارديولا "أعتقد أن كل مدرب يبدأ مسيرته التدريبية يمكنه أن يرى في غوارديولا مصدر إلهام".

وأضاف "كان هناك عالم كروي قبل غوارديولا وآخر بعده. لقد طوّر فلسفة جديدة في كرة القدم. وأعتقد أنه أفضل مدرب شهدناه خلال الـ25 عاما الماضية".

وتحدث إينزاغي عن مواجهة سيتي الصعبة قائلا "إنها تحد كبير. واجهناهم الموسم الماضي في دوري الأبطال (مع إنتر ميلان الإيطالي)، وكانت مباراة رائعة استحق فيها الطرفان التسجيل (انتهت 0 0)".

وتابع "وفي نهائي إسطنبول (خسر إنتر ميلان 0 1)، ربما كنا نستحق أكثر ولم يحالفنا الحظ، لكن مانشستر سيتي فاز، وهم فريق عظيم".

وعلى الرغم من أن فترة إشراف إينزاغي على الهلال قصيرة، يُدرك تماما حجم التحدي الذي ينتظر فريقه، خاصة أن الهلال هو الفريق الآسيوي والعربي الوحيد الذي بلغ الأدوار الإقصائية، ولم يستقبل سوى هدف واحد في دور المجموعات كان في التعادل مع ريال مدريد الإسباني 1 1.

وتطرق الإيطالي إلى استعدادات فريقه قائلا "حاولنا أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، ونحن نعلم أن هذه فرصة للنمو، وسنحاول تقديم أفضل أداء ممكن أمام خصم قوي".

وأردف "سنعاني كثيرا خلال المباراة، ويجب أن نحاول الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن، لأننا نعلم أنهم يتميزون بردة فعل عالية وسرعة كبيرة".

وأكد إينزاغي أن مهاجم الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش لن يشارك للمباراة الرابعة تواليا بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وتعرض الفريق السعودي لضربة قوية بإصابة مهاجمه سالم الدوسري وغيابه عن الملاعب من أربعة إلى ستة أسابيع وفق ما أعلن.