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شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور

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  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 1/6
  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 2/6
  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 3/6
  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 4/6
  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 5/6
  • شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - علق محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أنباء اعتزاله الساحرة المستديرة بنهاية الموسم المنقضي، وعدم استكمال تعاقده مع القلعة البيضاء لموسم إضافي.

ولم يعلق شيكابالا بشكل مباشر على أنباء اعتزاله، حيث لم يؤكد أو ينفِ الأمر، واكتفى بإعادة نشر استوريهات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جاءت بمثابة التلميح للاعتزال.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا، مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده، مشيرا إلى أن اللاعب يخوض تدريبات فردية بشكل يومي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك إصرارا من لجنة التخطيط بنادي الزمالك على استكمال شيكابالا مسيرته مع الفارس الأبيض حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم المقبل، خاصة أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط، الذي تواصل مع اللاعب بشكل مباشر، وتأكد من رغبته في الاستمرار حتى نهاية تعاقده.

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