شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يعلن تعيين سواريز مديراً فنياً خلفاً لـ موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 30 يونيو 2022، أعلن النادى الأهلى تعيين جهاز فنى جديد لقيادة الفريق بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز ومعه 5 من مواطنيه كمساعدين في التشكيل الجديد للجهاز لخلافة بيتسو موسيمانى المدير الفني الجنوب أفريقى السابق الذى رحل عن منصبه، وتولى سامى قمصان مسئولية تدريب الأحمر بشكل مؤقت خلفًا له.

وفى 31 أغسطس 2022 ، انتهت رحلة البرتغالى سواريز مع الأهلى على مدار شهرين قاد سواريز الكتيبة الحمراء فى 17 مباراة جميعها في المسابقات المحلية (14 في الدوري و3 في كأس مصر).

وسجل الأهلي 17 هدفا في حقبة سواريز، فيما استقبل 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وحقق الأهلي 9 انتصارات تحت قيادة سواريز فيما تعادل فى 5 مناسبات (جميعها تعادلات سلبية).

وخسر الأهلي 3 مرات مع المدرب البرتغالي ، الأولى أمام بيراميدز (0-2) في الجولة 25 من الدوري، وهي الهزيمة التي وجهت ضربة قوية لحظوظ الفريق الأحمر في اللقب الذي حصده الزمالك في النهاية.

وفي المباراة التالية خسر الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك (1-3) في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر (2020-2021).

فيما جاءت الهزيمة الثالثة أمام طلائع الجيش (0-1) في الجولة 33 من الدوري، لتحرم الأهلي من الحصول على الوصافة.

وتجدر الإشارة إلى أن سواريز قاد الأهلي لبلوغ الدور ربع النهائي من كأس مصر (2021-2022)، بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في دور الـ16.