شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التراجع عن ضم أحمد عيد والتمسك ببقاء عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن تفكير النادي الأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى، حيث تراجعت أسهم أحمد عيد ظهير أيمن المصري في الانضمام للقلعة الحمراء، بعدما لاقت الصفقة انقسام في الرأي ما بين مؤيد ومعارض، ومنهم من يرى أن اللاعب لن يقدم الإضافة الفنية، خاصة أن لديه مشاكل فنية، ولا يشارك بشكل أساسي في المنتخب على حساب محمد هاني.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن بقاء عمر كمال عبد الواحد أفضل بكثير من فكرة التعاقد مع أحمد عيد، ورغم الوصول إلى مراحل متقدمة من التفاوض مع ظهير أيمن المصري، والتمسك ببقاء عمر كمال الذي كان قريبا من الانتقال إلى سيراميكا في الصيف الحالي، وبعد التشاور بين إدارة الأهلي وخوسيه ريبيرو المدير الفني، استقر الرأي على التراجع عن التعاقد مع لاعب المصري والإبقاء على عمر كمال، مع إمكانية مناقشة ضم ظهير أيمن من جديد وفقا لما يحدده المدرب الإسباني.

ويملك الأهلي أكثر من لاعب يجيد اللعب في الجبهة اليمنى، هم: محمد هاني وعمر كمال وكريم فؤاد العائد من الإصابة، ومعهم أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات الذي لعب في هذا المركز كثيرا وقت وجوده في المقاصة، وأخيرا أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.