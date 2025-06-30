شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

دخل حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بالنادى المصرى أن صفقة انتقال أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، إلى الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، تسير فى مرحلة متقدمة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى طلب ضم عمر الساعى لاعب النادى الأهلى ضمن صفقة انتقال أحمد عيد إلى القلعة الحمراء.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.