شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض ظهير فاركو لضمه فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع نادي فاركو، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد جابر كامل ظهير أيسر الفريق السكندري، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

ويرغب الاتحاد في تدعيم الجبهة اليسرى، ويعد جابر كامل هو الخيار الأول أمام زعيم الثغر للتعاقد معه، وجار الاتفاق على شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، ويتفاوض مع فاركو على القيمة المالية لشراء عقد اللاعب.

واقترب حسام حسن هاجم الأهلي ومودرن سبورت، من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مودرن في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى أحمد سامي المدير الفني للاتحاد، اهتماما بضم حسام حسن، خاصة أنه سبق ودرب اللاعب عندما كان في صفوف سموحة، ويعرف إمكانيات اللاعب جيدا.

في سياق جديد، دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النادي الأهلي لاستعارة محمد عبد الله جناح الفريق الأحمر الشاب، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من المواهب الصاعدة في سماء الكرة المصرية.

كما دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في نادي سيراميكا من أجل الحصول على خدمات الثنائي المحترف، صامويل أمادي وفيفور أكيم، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم المقبل.

ويرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوفه بلاعبين سوبر، يساعدونه في المنافسة على حصد مركز متقدم في الموسم المقبل.

وجاء تفاوض الاتحاد مع لاعب الأهلي الشاب وثنائي سيراميكا بناء على ترشيح من أحمد سامي المدير الفني للفريق والذي طلب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين لا يقل عن 9 لاعبين لتدعيم صفوف زعيم الثغر.