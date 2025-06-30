شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حسام لاعب فريق الزمالك، إن والده زملكاوى ولا يشجع سوى الزمالك، وكان يحضر معه المباريات وهو صغير، لذلك تربى على حب الزمالك.

وأضاف اللاعب، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، إن الزمالك سينافس على كل البطولات فى الموسم الجديد، بعد أن يتم دعم الفريق بالصفقات التى يحتاجها.

وأشار أحمد حسام إلى أن شيكابالا هو الأسطورة ولاعب كبير ويحدث الفارق فى غرفة الملابس، متمنيا استمراره مع الفريق وإكمال عقده قائلا: "بنحب وجوده ونفسنا يكمل معانا سنة كمان وسندعمه فى أى قرار".

وأكد لاعب الفريق أن زيزو لاعب كبير، وكان أحسن لاعب فى مصر، وخسارة فنية، لكن الزمالك لا يقف على أى لاعب، والصعب كان التوقيت إلا أن الزمالك كان ينافس على كأس مصر وحققناه، كما أن الفرق التى كانت تنافس الزمالك لم يحقق أى منها إلا بطولة فى الموسم.

وفيما يخص عبد الله السعيد قال أحمد حسام إنه أفضل لاعب في مصر و"مش سهل يتعوض تانى".