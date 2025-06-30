شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يهيمن على البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوّج المنتخب المغربي بلقبي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية في فئتي الرجال والسيدات، خلال المنافسات التي احتضنتها مدينة مارتيل في الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات الأفريقية.

ففي نهائي رجالي مغربي خالص، فاز الثنائي الغروتي وصابر (المغرب ب) على الثنائي المخضرم إلياس والغراوي (المغرب أ) بنتيجة 2-1، في مباراة أكدت الحضور القوي للمدرسة المغربية في هذه الرياضة.

أما في فئة السيدات، فقد تألق الثنائي محاسين ودينا وتمكن من حصد اللقب بعد فوز مستحق على منتخب موزمبيق بمجموعتين نظيفتين (2-0).

وبهذا التتويج المزدوج، يُعزز المغرب ريادته القارية في الكرة الطائرة الشاطئية، رغم عدم التوفيق في فئتي أقل من 21 سنة.

واختُتمت البطولة في أجواء احتفالية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم المغربي المحكم والنجاح الفني والمستوى التنافسي العالي الذي عرفته الدورة.