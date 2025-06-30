الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، بتنظيم «القمة العالمية للرياضة» في دبي يومَي 29 و30 ديسمبر المقبل، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي بمشاركة نجوم الرياضة والخبراء وصناع القرار في مجال الرياضة على مستوى العالم.

وقال سموه: «هذه القمة ستجمع أهم المسؤولين والمدربين والمتخصصين ونجوم الرياضة الحاليين والسابقين من حول العالم في دبي لتصميم مستقبل الرياضة العالمية.. ونريد أن نسهم من خلال هذا التجمع الرياضي العالمي في دبي بتوظيف الفرص، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتواصل الرياضة دورها المهم في جمع الشعوب وإلهام الأجيال ودعم الاقتصاد وتنمية المواهب، ولتكون أكثر متعة وفائدة لمحبيها ومتابعيها».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستناقش هذه القمة مستقبل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وستبحث سبل دعم المنتخبات والأندية الرياضية للارتقاء بمستوى كافة الرياضات.. ونؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية والأكاديميات الرياضية في إعداد المواهب في كافة الأعمار وفي جميع الرياضات».

وسيتم تنظيم «القمة العالمية للرياضة» من قبل مجلس دبي الرياضي يومَي 29 و30 ديسمبر 2025 في مدينة جميرا، وستتضمن برنامجاً شاملاً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات والفعاليات الرياضية.

وسيناقش المشاركون من مختلف الهيئات والفرق والاتحادات الرياضية خلال أعمال القمة مستقبل الرياضة بشكل عام، ومختلف الجوانب الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والمجتمعية المرتبطة بها.

وتتضمن مجالات النقاش الرئيسة لحوارات القمة مستقبل الرياضة، وتعزيز تفاعل الجمهور في الفعاليات الرياضية، ونمو الحجم الاقتصادي لمختلف الرياضات، إضافة إلى استعراض أحدث تطورات تكنولوجيا الرياضة في ظل النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

الجدير بالذكر أن دبي أصبحت من أهم الوجهات العالمية لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مدار العام، بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مجال المنشآت الرياضية، وجاذبيتها لأهم الفرق والأندية والنجوم والمواهب الرياضية.

حمدان بن محمد:

• نريد من خلال هذا التجمع العالمي أن تواصل الرياضة دورها المهم في جمع الشعوب، وإلهام الأجيال، ودعم الاقتصاد، وتنمية المواهب، وأن تكون أكثر متعة وفائدة لمحبيها ومتابعيها.

• القمة ستناقش مستقبل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وستبحث سبل دعم المنتخبات والأندية الرياضية للارتقاء بمستوى كافة الرياضات.

• نؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية والأكاديميات الرياضية في إعداد المواهب في كل الأعمار وفي جميع الرياضات.