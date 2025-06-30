الامارات | الهلال يحلم بمفاجأة مانشستر سيتي رغم غياب 4 نجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الهلال السعودي الأهم بتخطيه دور المجموعات في كأس العالم للأندية لكرة القدم من مجموعة صعبة، لكنه يصطدم بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو (الساعة الخامسة من فجر الغد) في رابعة مباريات مدربه الجديد، الإيطالي سيموني إينزاغي.

ويأمل الهلال أن يحقق مفاجأة جديدة في مونديال لم يخلُ من المفاجآت، كان من بينها تعادله مع ريال مدريد الإسباني 1-1 في الجولة الأولى، قبل تعادله السلبي مع سالزبورغ النمساوي، وفوزه على باتشوكا المكسيكي 2-صفر.

لكنه سيكون من الصعب على إينزاغي أن يستمر في سجله الخالي من الهزيمة مع الهلال، في مواجهة الإسباني بيب غوارديولا، الذي فاز في جميع مبارياته الـ11 السابقة ضمن المسابقة، سواء مع سيتي أو برشلونة أو بايرن ميونيخ الألماني.

وسيفتقد الإيطالي أحد أبرز لاعبيه، المهاجم الدولي سالم الدوسري، الذي تأكد غيابه «من أربعة إلى ستة أسابيع» بسبب الإصابة، وكذلك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومصعب الجوير وعبدالله الحمدان.

مع ذلك، يعتمد مدرب إنتر ميلان السابق على كوكبة من النجوم، من بينهم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع سيتي السابق، الذي لم يستمر بقيادة غوارديولا، فانتقل بالإعارة إلى بايرن وبرشلونة قبل أن يحط رحاله في السعودية.

وفي مباراة ثانية، يواجه إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه الجديد، الروماني كريستيان كيفو، نظيره فلومينينسي البرازيلي، الساعة 11 من مساء اليوم، على ملعب «بانك أوف أميركا» في شارلوت.

وهذه المواجهة الثانية لإنتر أمام فريق برازيلي، بعد خسارته أمام سانتوس صفر-1 في كأس سوبر أبطال الإنتركونتيننتال عام 1969.

ويعوّل الفريق الإيطالي على كتيبته الهجومية التي لم تخسر أي مباراة سجلت فيها هدفاً، على الأقل منذ يناير (فاز الفريق بـ21 مباراة وتعادل في تسع).

لكن وصيف بطل أوروبا لايزال يعاني غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة، وهي حال لا تختلف كثيراً عن فلومينينسي الذي بدا باهتاً هجومياً أمام ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي في التعادل السلبي خلال الجولة الثالثة.

مع ذلك لم يخسر الفريق البرازيلي في مبارياته التسع الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة له من «اللاهزيمة» منذ يناير 2023.

• مدرب الهلال إينزاغي يعتمد على كوكبة من النجوم، يتقدمهم مدافع سيتي السابق البرتغالي جواو كانسيلو.