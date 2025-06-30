شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اليوم، الأحد، إبراهيم عادل نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بحفل زفافه، وسط حضور عدد كبير من نجوم فريقه ونجوم الكرة المصرية.

وشهد حفل الزفاف حضور نجوم فريق بيراميدز، في مقدمتهم علي جبر قائد الفريق، ومهند لاشين، ودودو الجباس، ويوسف أوباما، وأحمد عاطف قطة، وكريم حافظ، ومحمد حمدي، ورضا بوبو، كما حضر محمد شحاتة لاعب الزمالك.

وكان مسئولو نادى بيراميدز قد استقروا على فتح طريق الاحتراف لـ إبراهيم عادل، بعدما نجح الفريق فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وسبق أن طلب إبراهيم عادل، فى أكثر من مرة، السماح له بالاحتراف الخارجى، إلا أن إدارة بيراميدز رفضت تلك العروض بسبب الضعف المادى، وأيضًا رغبتها فى التمسك باللاعب لحين تحقيق بطولة كبيرة، مثل الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وتترقب إدارة بيراميدز فى الوقت الحالى عروض الاحتراف التى سيتلقاها إبراهيم عادل، خاصة أن اللاعب ينتظر عرضًا من أحد أندية الدورى الفرنسى، ومن المنتظر أن يتم مناقشة تلك العروض بجدية والعمل على تسهيل مهمة احتراف اللاعب.

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لولا توقف المفاوضات بسبب رغبة بيراميدز فى استمرار اللاعب لقيادة السماوى لمنصات التتويج.

وأسهم اللاعب في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما خسر كأس مصر لصالح الزمالك فى المباراة النهائية، وخسر التتويج بالدوري المصري لصالح الأهلى فى المباراة الأخيرة من المسابقة.

إبراهيم عادل، صاحب الـ 24 عاما، شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.



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