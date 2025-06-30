شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالمجر يزور بعثة الخماسى الحديث ويحتفل معهم بالإنجاز العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سعادة السفير أحمد فهمي، سفير مصر لدى دولة المجر، على زيارة بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث، خلال مشاركتها في نهائي بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة، والتي أقيمت بالمجر في الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من 33 دولة.

وجاءت زيارة السفير لدعم أبطال وبطلات مصر الذين حققوا إنجازا تاريخيا في بطولة العالم، بعد التتويج بـخمس ميداليات متنوعة (ثلاث ذهبيات، فضية، وبرونزية)، في واحدة من أقوى النسخ على مستوى البطولة وكان في استقبال معالي السفير الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري ورئيس البعثة في المجر.

وأعرب السفير أحمد فهمي خلال لقائه بالبعثة عن فخره واعتزازه بما يقدمه شباب مصر من أداء مشرف ونتائج عالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد رسالة أمل وفخر لكل المصريين في الداخل والخارج.

وشارك السفير في أجواء احتفالية مع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني، مهنئًا إياهم على سيطرتهم على منصات التتويج، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

من جانبه، تقدم المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بخالص الشكر والتقدير لسعادة السفير أحمد فهمي على اهتمامه ودعمه الكامل لأبناء مصر في الخارج، وعلى جهوده في تهيئة أفضل أجواء للبعثة خلال فترة البطولة.

وأكد العريان أن هذا الدعم يعكس مدى تكامل الجهود بين الجهات الرسمية في دعم الرياضة المصرية، خاصة في ظل الطموح الكبير نحو مواصلة التألق العالمي والاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وشهدت البطولة تتويج أبطال مصر ب 5 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية حيث توج معتز وائل بذهبية فردي الرجال محققاً 1571 نقطة، كما حقق محمد حسن المركز العاشر ومصطفى ابو عامر المركز ال 15 ليحصد الفريق المصري فضية الفرق رجال.

وفازت فريدة خليل بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات محققة 1462 نقطة فيما احرزت ملك اسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1434 نقطة، وجاءت جنة الجندي في المركز ال 13 محققة 1349 نقطة ليحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية.

وتضم بعثة منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين بالمجر 14 لاعباً بواقع 8 لاعبين و6 لاعبات.

واللاعبون هم: معتز وائل - ⁠مازن شعبان - ⁠مصطفى أبو عامر- ⁠محمد حاتم - ⁠عمر أحمد حسين - ⁠أحمد أسامة عبد الحميد - ⁠سيف وائل - ⁠سيف البنداري.

واللاعبات هن: فريدة أبو هاشم خليل - ⁠ملك إسماعيل - ⁠زينة عامر - ⁠جنا عطية - ⁠جنة وليد - ⁠عالية عنايت.

ويقود المنتخب فنيا ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني، وإيهاب سيد المدير الفني، ومحمد أبو هاشم المدير الفني، ومحمد أشرف المدير الفني⁠ للسلاح، وأحمد يحيى المدير الفني للموانع، ويوسف حسن علاج طبيعي، ويرأس البعثة في المجر دكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد.

ويرافق البعثة إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، والدكتورة أمل عبد الله سكرتير عام اتحاد شمال أفريقيا، ومصطفى بغدادي المدير الإداري لاتحاد شمال أفريقيا.