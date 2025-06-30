شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: معرفش مصير شيكابالا.. وزيزو لاعب محترم والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أنه لا يعرف مصير محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، وهل سيُكمل عقده مع الفريق أم سيعتزل.

وقال إمام، فى تصريحات لقناة أون سبورت: "معرفش شيكابالا هيكمل ولا لا"، مضيفاً أن الزمالك فى وضع صعب رياضيا، ولا يصح أن نترك الفريق بدون لاعب لديه مرجعية، وشيكابالا يمتلك جينات الزمالك، وأُفضّل استمراره مع الفريق.

وعن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي، أشار إمام إلى أنه لم يتواصل معه فهو لاعب فى ناد آخر الآن، وقال: "زيزو لاعب محترم قدم كتير للزمالك، وربنا يوفقه، وخلاص مفيش مجال للكلام".