شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بيراميدز لم يسحب البساط من الزمالك.. وأتمنى استمرار عبد المجيد والسيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن نادى بيراميدز لم يسحب البساط من نادى الزمالك، فى الموسم الأخير، فبيراميدز لم يحقق سوى بطولتين فقط.

وأضاف إمام، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه من المستحيل أن يسحب بيراميدز البساط من الزمالك، إذ لم يحصل إلا على بطولة كأس ودورى أبطال أفريقيا

وأشار الثعلب إلى أن هناك فجوة مالية كبيرة بين الأهلى والزمالك فى الفترة الأخيرة.

وتطرق حازم إمام إلى مصير حسام عبد المجيد ومحمد السيد مع الفريق، حيث قال إن ملف الثنائي مع جون إدوارد المدير الرياضى، لكن أتمنى استمرارهم، وحال رغبتهم فى الرحيل فيكون عن طريق الباب الكبير ومن خلال الزمالك.

وفيما يخص الفرع الجديد للنادى بأكتوبر قال عضو لجنة التخطيط إن الفرع الجديد سيدخل أموالا للنادى نستطيع من خلالها شراء لاعبين وسد احتياجات الفريق.