شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: دور لجنة التخطيط استشارى فى الزمالك.. وجون يتحمل المسئولية بمفرده والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 10:38 م

أكد حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضى للفريق، يريد تحمل المسئولية وحده، فهو جرىء ويعرف ماذا يريد.

وأضاف حازم إمام، فى تصريحات لبرنامج فوتبول 365 الذى يذاع عبر قناة أون سبورت، إن دور لجنة التخطيط استشاري فقط، ولا يوجد أى فرد لديه معلومة عن الزمالك لأن جون لديه كل المعلومات.

وتابع: إن لجنة التخطيط لا تتدخل فى الصفقات الجديدة أو اسم المدير الفني الجديد.

يذكر أن ملف المدير الفني الجديد للزمالك يتولاه جون إدوارد وحسين لبيب رئيس الزمالك، ومن المقرر الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأسبوع الجارى.