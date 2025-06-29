مونديال الأندية: سان جرما يقسو على إنتر ميامي وميسي ويبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : قسا باريس سان جرمان الفرنسي، بدل أوروبا، على إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه السابق الارجنتيني ليونيل ميسي ولقنه درسا في فنون اللعبة عندما تغلب عليه 4 0 وبلغ ربع نهائي مسابقة مونديال الأندية في كرة القدم الأحد على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا.

وحسم النادي الباريسي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي البرتغالي جواو نيفيش (6 و39) والمدافعان الارجنتيني توماس (45 خطأ في مرمى فريقه) والدولي المغربي أشرف حكيمي (45+3).

وضرب باريس سان جرمان الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة (أتلتيكو مدريد الاسباني 4 0 وسياتل ساوندرز الاميركي 2 0 مقابل خسارة واحدة كانت مفاجئة امام بوتافوغو البرازيلي 0 1)، موعدا في ربع النهائي السبت المقبل في اتلانتا مع فلامنغو البرازيلي او بايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان لاحقا على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي.

ولحق سان جرمان بتشلسي الانكليزي وبالميراس البرازيلي اللذين حجزا اولى البطاقتين الى ربع النهائي السبت.

في المقابل، مني إنتر ميامي بخسارته الاولى في المسابقة بعد تعادلين (مع الاهلي المصري 0 0 وبالميراس البرازيلي 2 2 وفوز على بورتو البرتغالي 2 1).

وفرض باريس سان جرمان سيطرته منذ بداية المباراة مرغما إنتر ميامي على التراجع الى الدفاع.

وأهدر برادلي باركولا فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة عقب مجهود فردي رائع للدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا داخل المنطقة فهيأها له على بعد سبعة امتار سددها ضعيفة زاحفة ابعدها الحارس الارجنتيني أوسكار أوستاري بقدمه اليمنى (4).

ولم يتأخر سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما حصل ديزيريه دويه على ركلة حرة جانبية انبرى لها البرتغالي فيتينيا الى مواطنه جواو نيفيش غير المراقب في الزاوية اليسرى البعيدة فتابعها برأسه على يمين الحارس أوستاري (6).

وكاد كفاراتسخيليا يفعلها بتسديدة ذكية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر البعيد للحارس (24)، وتلاعب الجورجي بدفاع إنتر ميامي وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس أوستاري الذي أبعد كرته الى ركنية لم تثمر (28).

وسدد الاسباني فابيان رويس كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من حكيمي مرت فوق العارضة (31).

وعزز سان جرمان تقدمه بهدف ثان عندما انتزع رويس كرة من مواطنه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وتبادلها مع باركولا الذي هيأها له داخل المنطقة فمررها الى نيفيش غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (39).

ورفع نيفيش غلته من الاهداف هذا الموسم الى سبعة.

وواصل الفريق الباريسي تفوقه وترجمه الى هدف ثالث بالنيران الصديقة عندما مرر دويه كرة عرضية قوية ارتطمت بالمدافع أفيليس وتابعت طريقها داخل المرمى (45).

وزاد حكيمي محن أصحاب الأرض عندما استغل كرة من باركولا داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه ارتدت من العارضة وتهيأت أمامه مجددا فتابعها بالقدم ذاتها داخل المرمى (45+3).

ورفع حكيمي غلته التهديفية هذا الموسم الى 11 هدفا مع 14 تمريرة حاسمة.

وتابع سان جرمان أفضليته في الشوط الثاني، وسدد دويه كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي أوستاري (58)، وتلاعب باركولا بطريقة رائعة بالمدافع أفيليس وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بقوة ابعدها أوستاري الى ركنية (59).

ودفع المدرب الاسباني لسان جرمان لويس إنريكي بهداف الفريق الدولي عثمان ديمبيليه (33 هدفا و15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات) في الدقيقة 61 مكان نيفيش بعد تعافيه من اصابة تعرض لها في فخذه مع منتخب بلاده في الخامس من حزيران/يونيو الحالي.

وكانت أول محاولة بين الخشبات الثلاث لإنتر ميامي عندما توغل نجمه ميسي داخل المنطقة وسدد كرة بين يدي حارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما (63).