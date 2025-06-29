ليبرون جيمس يمدد عقده مع ليكرز (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : ذكرت تقارير إعلامية عدة الأحد أن النجم ليبرون جيمس سيقوم بتفعيل بند "خيار اللاعب" بقيمة 52.6 مليون دولار لمواصلة الدفاع عن ألوان لوس أنجليس ليكرز الموسم المقبل، على أمل المنافسة على لقبه الخامس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأفادت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" أن جيمس، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والذي سيبلغ الحادية والأربعين من عمره في كانون الأول/ديسمبر المقبل، سيتابع تحركات ليكرز خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الثالث والعشرين القياسي في الدوري.

وقال ريتش بول، وكيل أعمال جيمس، لشبكة "إي إس بي إن": "يريد ليبرون المنافسة على البطولة. إنه يعلم أن ليكرز يبني للمستقبل. إنه يتفهم ذلك، لكنه يُقدّر وجود فرصة واقعية للفوز بالبطولة".

وأضاف "نتفهم صعوبة الفوز الآن مع الاستعداد للمستقبل. نريد تقييم ما هو الأفضل لليبرون في هذه المرحلة من حياته ومسيرته الاحترافية. يريد أن يجعل كل موسم متبقي له مميزا، ويتفهم فريق ليكرز ذلك، ويدعمه ويريد له الأفضل".

لم يُصرح جيمس، هداف الدوري على مر العصور، ما إذا كان يرى أن موسم 2025 2026 قد يكون الأخير له أو ما إذا كان يخطط للعب لفترة أطول.

سيتجاوز الرقم الذي يتقاسمه مع فينس كارتر لأكبر عدد من مواسم الدوري، ويحتاج فقط إلى 50 مباراة أخرى لتحطيم الرقم القياسي التاريخي للدوري لأكبر عدد من المباريات في الموسم العادي 1611 مباراة سجلها روبرت باريش بين عامي 1976 و1997.

ونشر جيمس الأسبوع الماضي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأول تمرين له منذ تعرضه لإصابة بالتواء في الركبة اليسرى خلال خسارة فريقه في المباراة الخامسة من سلسلة المواجهة مع مينيسوتا تمبروولفز في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".

وبلغت معدلات جيمس 24.4 نقطة و8.2 تمريرات حاسمة و7.8 متابعات في المباراة الواحدة مع ليكرز الموسم الماضي. وتبلغ معدلاته في مسيرته الاحترافية 27.0 نقطة و7.4 تمريرات حاسمة و7.5 متابعات.