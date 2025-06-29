شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتفق على خوض 3 مباريات ودية فى معسكر الإسكندرية المغلق والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق زد بقيادة محمد شوقي على خوض 3 مباريات خلال معسكره المغلق الذي سيقام في الإسكندرية من أول يوليو القادم ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

واتفق الجهاز الفني لفريق زد بقيادة محمد شوقي على خوض معسكر إعداد مغلق في مدينة الإسكندرية بدءاً من أول يوليو المقبل، ويستمر حتى منتصف الشهر.

وبدأ فريق زد تدريباته الجماعية تحضيرا للموسم الجديد منذ يوم 22 يونيو الجاري على ملعب دريم، ويستمر في تدريباته حتى موعد السفر إلى الإسكندرية لدخول المعسكر المغلق.

ويضع مسئولو نادى زد الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع ثنائي الأهلي خالد عبد الفتاح وأحمد رضا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن ثنائي الأهلي سينضم إلى الفريق ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي بعد تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي، وجار التفاوض في الوقت الحالي على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، حيث سيتم خصم سعر ثنائي الأهلي من السعر المحدد لبيع العش إلى القلعة الحمراء والمقدر بـ75 مليون جنيه.

وكان الأهلي قد اتفق على انضمام خالد عبد الفتاح إلى زد مع دفع 50 مليون جنيه للأخير، بما يعني أنه سيتم خصم مبلغ 25 مليون جنيه هي قيمة انتقال عبد الفتاح إلى زد.

شدد المصدر على أنه جار تحديد قيمة الصفقة بعد اقتراب أحمد رضا من الانتقال إلى زد ضمن صفقة بيع العش للأهلي أيضا، وهو ما سيتم حسمه خلال الـ48 ساعة القادمة.