شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:20 م

حدد مسئولو نادى الزمالك الصفات والشروط المقرر توافرها فى الصفقات الجديدة التى سيتم التعاقد معها الفترة الجارية لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف.

ومنح الزمالك الأولوية للاعبين ممن انتهت عقودهم مع أنديتهم لتكون صفقات انتقال حرة "مجانية"، بالإضافة إلى صغر سن اللاعب المقرر التعاقد معه، فى ظل سياسة النزول بأعمار اللاعبين التى تسعى لجنة التخطيط تطبيقها الفترة المقبلة.

كما أنه حال اختيار لاعب مرتبط بعقد مع ناديه، لا تتعدى قيمة الصفقة 600 ألف دولار للصفقات السوبر.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن المدير الفنى الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون من المدرسة البرتغالية.